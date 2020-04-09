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COVID-19 в искусстве: Венская опера отложила спектакли до конца июня

COVID-19 в искусстве: Венская опера отложила спектакли до конца июня
21:52 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:Венская государственная опера отменила все мероприятия и представления до 30 июня из-за пандемии коронавируса.

Венская государственная опера отменила все запланированные до конца июня спектакли из-за пандемии коронавируса.

"Как и почти все крупные оперные и концертные залы по всему миру, Венская государственная опера также вынуждена отменить свои представления и мероприятия - до 30 июня 2020 года", - отмечается на сайте оперы.

Ранее, учитывая решение правительства Австрии об ограничении собраний из-за COVID-19, спектакли в госопере, как и других венских театрах, были отменены с 16 марта по 2 апреля.

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Между тем, подготовка к театральному сезону 2020/2021 продолжается. Планируется, что презентация репертуара состоится 26 апреля по телевидению.

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При этом Венская государственная опера продолжает бесплатную трансляцию записанных ранее оперных и балетных спектаклей. Посмотреть их можно через потоковую платформу оперы StaatsoperLive - после регистрации и заказе бесплатного абонемента.

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Все по теме:

Австрия, Вена, Карантин, Спектакль, Коронавирус, Covid-19, Венская опера.
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