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"Каннские львы-2020" отменены в связи с коронавирусом

"Каннские львы-2020" отменены в связи с коронавирусом
17:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:Фестиваль рекламы "Каннские львы" состоится летом 2021-го.

Известный во всем мире фестиваль рекламы "Каннские львы" отменили из-за пандемии коронавируса. Сначала его планировали провести 26-30 октября, а теперь дату передвинули на 21-25 июня 2021 года.

Фестиваль "Каннские львы" обычно проводят на Лазурном побережье в городе Канны, Франция, с участием нескольких тысяч участников из всех стран мира. Чтобы не рисковать здоровьем людей, организаторы предварительно приняли решение, что мероприятие состоится не осенью 2020 года, а летом 2021-го.

"Поскольку влияние COVID-19 по-прежнему ощущается во всем мире для потребителей в маркетинговой, креативной и медийной отраслях, для нас стало ясно, что приоритеты сместились в сторону необходимости защитить людей, обслуживать потребителей предметами первой необходимости и сосредоточиться на сохранении компаний, общества и экономики", - говорится в официальном заявлении фестиваля.

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Добавим, что знаменитый кинофестиваль в Каннах также отменили из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти традиционно в мае, но предварительно его перенесли на июнь-июль этого года.

Напомним, по состоянию на 3 апреля во Франции зафиксировано почти 60 тысяч случаев заболеваний коронавирусом, из них - 5 тысяч летальных и более 12 тысяч тех, кто выздоровел.

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Все по теме:

Фестиваль, Реклама, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Каннские львы 2020.
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