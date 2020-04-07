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PinchukArtCentre продолжает знакомить с современным искусством: новые форматы

PinchukArtCentre продолжает знакомить с современным искусством: новые форматы
18:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Как и в начале карантина, арт-центр предлагает активности для детей, семей и взрослых, а также инклюзивные занятия.

PinchukArtCentre запустил новые образовательные и развлекательные форматы на своих страницах в социальных сетях Facebook, Instagram и YouTube.

В программе:

Для взрослых:

  • Лекции о современном украинском искусстве "Академия в семь"

  • Видео-профайлы художников-номинантов Премии PinchukArtCentre 2020

  • "Искусство на ночь" - интересные личности из дома рассказывают о работах на выставке Премии PinchukArtCentre 2020

  • Арт-комиксы "Искусство на карантине" рассказываем о правилах карантина с помощью искусства

  • Плейлисты от украинских художников для танцев дома

  • Каждую пятницу прямые эфиры в Instagram с художниками и искусствоведами

Для детей и подростков:

  • Видео-занятия #Артклас, которые помогут весело и полезно организовать досуг

  • Инструкции для создания с детьми необычных поделок по мотивам работ номинантов Премии PinchukArtCentre 2020

  • Занятия для подростков от арт-директора PinchukArtCentre Бйорна Гельдхофа, который рассказывает о работах всемирно известных художников, объясняет и предлагает выполнить креативные задачи.

Инклюзивные занятия

  •  Онлайн версии занятий "Art Friends" и "Мастерская возможностей".

  •  Видео-занятия с советами и идеями, как лучше, в условиях карантина, настроить общения с детьми и подростками, имеющими особенности развития.

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Цель - продолжать знакомить украинцев с современным искусством и поддерживать позитивный настрой во время пандемии.

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Онлайн, Искусство, Карантин, PinchukArtCentre.
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