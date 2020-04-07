PinchukArtCentre продолжает знакомить с современным искусством: новые форматы

PinchukArtCentre запустил новые образовательные и развлекательные форматы на своих страницах в социальных сетях Facebook, Instagram и YouTube.
В программе:
Для взрослых:
Лекции о современном украинском искусстве "Академия в семь"
Видео-профайлы художников-номинантов Премии PinchukArtCentre 2020
"Искусство на ночь" - интересные личности из дома рассказывают о работах на выставке Премии PinchukArtCentre 2020
Арт-комиксы "Искусство на карантине" рассказываем о правилах карантина с помощью искусства
Плейлисты от украинских художников для танцев дома
Каждую пятницу прямые эфиры в Instagram с художниками и искусствоведами
Для детей и подростков:
Видео-занятия #Артклас, которые помогут весело и полезно организовать досуг
Инструкции для создания с детьми необычных поделок по мотивам работ номинантов Премии PinchukArtCentre 2020
Занятия для подростков от арт-директора PinchukArtCentre Бйорна Гельдхофа, который рассказывает о работах всемирно известных художников, объясняет и предлагает выполнить креативные задачи.
Инклюзивные занятия
Онлайн версии занятий "Art Friends" и "Мастерская возможностей".
Видео-занятия с советами и идеями, как лучше, в условиях карантина, настроить общения с детьми и подростками, имеющими особенности развития.
Цель - продолжать знакомить украинцев с современным искусством и поддерживать позитивный настрой во время пандемии.