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Карантин: Nikon бесплатно запустила доступ к онлайн-курсам по фотографии

Карантин: Nikon бесплатно запустила доступ к онлайн-курсам по фотографии
09:15 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Бесплатный доступ будет открыт до конца апреля.

На время карантина известная компания-производитель фотоаппаратов и объективов Nikon открыла бесплатный доступ к онлайн-курсам по фотографии.

Как сообщается на сайте компании, все 10 уроков школы фотографии Nikon будут доступны до конца апреля.

"Миссия Nikon всегда заключалась в том, чтобы открыть возможности для создателей. В эти неопределенные времена мы можем это сделать, помогая создателям оставаться воодушевленными и заинтересованными в развитии. Вот почему мы предоставляем все наши курсы бесплатно на весь апрель", - говорится в сообщении.

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Все уроки ведут профессиональные фотографы и рассказывают об основах фотографии, съемке музыкальных клипов, пейзажной фотографии, съемке детей и животных, фото со вспышкой и др.

Для того, чтобы получить доступ к занятиям, необходимо зарегистрироваться на сайте компании. Все уроки доступны на английском языке.

Напомним, писательница Джоан Роулинг запустила сайт для детей на карантине. Посетителей портала ждут разнообразные интерактивные задания, мастер-классы, головоломки, загадки, викторины и т. п.

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Nikon, Онлайн, Фотография, Карантин, Курсы.
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