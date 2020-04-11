Епифаний: На Вербное воскресенье священники ПЦУ будут рядом в молитве (Видео)

Новости Украины:В связи с карантинными мерами священнослужители не смогут вместе освящать вербу, но будут в молитве рядом.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что из-за карантина нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

"Завтра будем отмечать светлый праздник - Вход Господний в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение вербной лозы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом", - сказал Епифаний.

Он добавил, что завершается святая Четырехдесятница и начинается Страстная седмица - время особых молитвенных воспоминаний о несправедливом осуждении, страданиях и крестной смерти Спасителя.

"Призываю всех вас постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием", - обратился Епифаний.

Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужение без присутствия верующих, чтобы не создавать скопление людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 79 человек выздоровели, умерли 73.

В Украине 12 апреля 2020 года празднуется Вербное воскресенье - именно так издавна называли украинцы праздник Входа Господнего в Иерусалим и которое было последним торжественным событием перед началом Страстной недели, заканчивавшейся Пасхой.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.