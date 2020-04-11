COVID-19 в Украине: Фонд Порошенко передал больницам 20 тыс защитных костюмов

Новости Украины:В свзяи с распространением коронавируса в Украине фонд Порошенко отправил больницам разных регионо более 20 000 защитных костюмов для медработников.

Благотворительный фонд Порошенко отправил в больницы разных регионов Украины 20 тыс. защитных костюмов для медицинских работников.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"20 тысяч защитных костюмов для медицинских работников от Порошенко уже доставлены из Китая, распределены и отправлены в больницы разных регионов Украины", - говорится в сообщении.

В частности, Фонд Порошенко и компания РОШЕН передали в больницы Киева 8150 костюмов, еще 2300 предоставлены медучреждениям Киевской области. В Черновицкую область направлены 3000 костюмов. В Винницкую область - 2200, в Черниговскую - 1650 штук. На Полтавщине - 400 костюмов. В Тернопольскую и Ивано-Франковскую области доставлено 700 костюмов. В больницы Львовщины и Одесчины направили 400 костюмов. В Ривненскую и Черкасскую области - 300 комплектов. На Волынь, в Запорожье, Днипро, Сумы, Кропивницкий, Харьков, Хмельницкий и на Закарпатье передали 700 костюмов, сообщили в пресс-службе.

"Врачи должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты. Компания РОШЕН заключила дополнительное соглашение, была осуществлена на этой неделе оплата, и общее количество защитных костюмов, которыми будут обеспечены украинские врачи, превышает 130 000 штук. Это позволит на первое время иметь надежную защиту, бахилы, маски, защитные костюмы, которые позволят защитить здоровье врачей", - сообщил пятый президент Украины, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

Отмечается, что следующие партии защитных костюмов будут доставлены в Украину в апреле.

Также, по данным пресс-службы, на средства Фонда Порошенко восстанавливаются аппараты искусственной вентиляции легких в разных медицинских учреждениях по всей стране - поскольку покупка нового оборудования крайне затруднена из-за большого спроса на мировом рынке. Фонд приобрел комплекты реанимационного оборудования для больниц в Тернопольской области, Львове, Днипре, Виннице и Одессе - это мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцевые насосы, хирургические отсосы, ларингоскопы, а также специальные очки, маски, перчатки и другое необходимое снаряжение.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.