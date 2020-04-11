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Суббота, 11.04.2020
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COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом

COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом
12:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В ВСУ зафиксировали уже десять случаев коронавирусного заболевания.

По состоянию на утро 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19, из них 1 летальный.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"На 07.00 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 20 человек", - говорится в сообщении.

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Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые "не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе".

Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).

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ВСУ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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