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Суббота, 11.04.2020
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В Украине - 308 новых случаев коронавируса

В Украине - 308 новых случаев коронавируса
10:06 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).

За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

По состоянию на утро 11 апреля 2020 в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 151 случай;

  • Волынская область - 52 случая;

  • Днепропетровская область - 55 случаев;

  • Донецкая область - 11 случаев;

  • Житомирская область - 74 случая;

  • Закарпатская область - 60 случаев;

  • Запорожская область - 64 случая;

  • Ивано-Франковская область - 274 случая;

  • Кировоградская область - 106 случаев;

  • г. Киев - 396 случаев;

  • Киевская область - 149 случаев;

  • Львовская область - 96 случаев;

  • Луганская область - 3 случая;

  • Николаевская область - 0 случаев;

  • Одесская область - 51 случай;

  • Полтавская область - 24 случая;

  • Ровенская область - 103 случая;

  • Сумская область - 69 случаев;

  • Тернопольская область - 208 случаев;

  • Харьковская область - 8 случаев;

  • Херсонская область - 28 случаев;

  • Хмельницкая область - 18 случаев;

  • Черновицкая область - 409 случаев;

  • Черкасская область - 93 случая;

  • Черниговская область - 9 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

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Украина, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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