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В Минздраве рассказали, сколько медиков болеют коронавирусом в Украине

В Минздраве рассказали, сколько медиков болеют коронавирусом в Украине
06:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Украине 334 медработника инфицированы коронавирусом.

В Украине коронавирусом заразились 334 медицинских работника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Интер".

"Из 2 203 заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день - 334 медицинские работники. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Ежедневно прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч респираторов, костюмов биозащиты, очков. Все эта сразу же поставляют в больницы", - отметил Степанов.

По его словам, массовое заражение медицинских работников коронавирусом отмечается во всем мире, поскольку они "находятся на передовой битвы с коронавирусом".

Только в Италии заболели около девяти тысяч докторов и медсестер - это 12% от общего числа зараженных. Также министр назвал другие категории населения, которые чаще всего становятся жертвами вируса.

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"У нас больше 20 процентов заболевших - это люди в возрасте 50-59 лет. Но те тенденции, которые мы видим по заболеваемости, и особенно по тяжелым состояниям, это люди которые имеют сопутствующие заболевания: сахарный диабет, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы", - заявил глава ведомства

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Все по теме:

Минздрав, Врач, Медработник, Коронавирус, COVID-2020.
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