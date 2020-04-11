Феномена нет: COVID-19 добрался до Николаевской области

Новости Украины:В Николаевской области зафиксировали два случая заражения коронавирусом.

Два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Николаевской области.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши", - сказал он на брифинге в субботу.

Ляшко отметил, что эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки.

"Таким образом, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где не зафиксированы случай COVID-19", - сказал он.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).