На время карантина: Несовершеннолетних украинских студентов в Польше взяли под опеку

Новости Украины:В связи с большим количеством оставшихся в Польше украинских студентов, Кулеба взял под контроль защиту несовершеннолетних на период карантина.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше.

"Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше", - написал он в Twitter.

"Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними.

А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа "Защита" работает, чтобы решать эти и другие проблемы", - отметил министр.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более 8,8 тыс. украинцев за рубежом настаивают на возвращении домой.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.