На время карантина: Несовершеннолетних украинских студентов в Польше взяли под опеку

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше.
"Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше", - написал он в Twitter.
"Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними.
А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа "Защита" работает, чтобы решать эти и другие проблемы", - отметил министр.
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более 8,8 тыс. украинцев за рубежом настаивают на возвращении домой.
Напоминим:
По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.
В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.
79 украинцев выздоровели после COVID-19.