Франция на пороге пика COVID-19

Новости мира:Во Франции зафиксировали 4342 случаев заражения коронавирусом за сутки.

Франция приближается к пику пандемии заболеваний COVID-19 - 578 умерших за сутки.

Такую ситуацию засвидетельствовали данные Национального агентства публичного здоровья.

За минувшие сутки, по состоянию на вечер 10 апреля, во Франции зафиксировано 90 676 случаев инфицирования COVID-19 (4342 за сутки); 13197 человек умерли (578 летальных исходов в течение суток); 7004 пациента находятся в реанимации (уменьшилось на 69 человек за сутки); 24 932 человека выздоровели.

"Пик, как представляется, наступает - очень высокий, ведь пандемия очень динамичная", - оценил ситуацию генеральный директор по вопросам здоровья Министерства солидарности и здоровья страны Жером Саломон.

Эти данные также засвидетельствовали освобождение в реанимации 69 мест, что является положительной динамикой на фоне продолжающегося увеличения количества инфицированных и высоких показателей летальности от COVID-19.

Как известно, с 17 марта во Франции действует жесткий режим карантина. Сейчас он продлен до 15 апреля. Ожидается, что в следующий понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявит о продлении режима карантина и введении новых мер противодействия пандемии коронавируса.

Согласно правительственному декрету, запрещены групповые собрания людей. Граждане обязаны находиться на «домашнем» карантине и покидать дома только при крайней надобности, что четко определено правилами. На каждый выход надо заполнять специальную бумажную форму или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.

За нарушение режима - штраф в 135 евро или лишение свободы на срок в несколько месяцев.

Правительство страны выдвинуло гражданам требование не покидать дома и не путешествовать, в том числе за границу, во время Пасхальных праздников и каникул. К контролю эпидемиологической ситуации в течение этой недели Министерство внутренних дел привлекло 160 тыс. полицейских и жандармов.