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COVID-19 в Бельгии: за сутки - свыше 300 смертей

COVID-19 в Бельгии: за сутки - свыше 300 смертей
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 28 тыс. человек.

Количество умерших с диагностированным COVID-19 в Бельгии с начала эпидемии достигло 3346.

Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эммануэль Андре.

По его данным, за минувшие сутки зарегистрировано 327 новых летальных исходов. Из них 106 пациентов скончались в больницах.

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После госпитализации с утра пятницы 421 пациента общее число коек, занятых коронавирусными больными, составляет 5635.

За последние сутки из больниц выписались как вылечившиеся 418 пациентов. Их теперь с начала эпидемии в целом насчитывается 5986.

За сутки выявлен 1351 случай новых заражений COVID-19, в итоге общее число подтвержденных анализами инфицированных в Бельгии составляет 28 тыс. 18.

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В бельгийских больницах в субботу в отделениях интенсивной терапии находится 1261 пациент, из них 981 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным вирусолога Андре, это означает некоторое снижение тяжелых случаев по отношению к предыдущим показателям.

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Все по теме:

Бельгия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Эммануэль Андре.
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