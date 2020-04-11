COVID-19: в Болгарии решили, как будут проводить Пасху

Новости мира:Власти Болгарии решили, что на Пасху храмы откроют, но с ограничениями.

В Болгарии в Вербное воскресенье и на Пасху православные церкви будут работать, но со значительными ограничениями: службы будут проходить вне храмов, иконы будут дезинфицировать, а верующие должны будут соблюдать безопасное расстояние.

Об этом договорились на встрече премьер-министра Бойка Борисова с патриархом Болгарской православной церкви Неофитом, сообщает IBNA.

"Собеседники обсудили вопросы безопасности во время проведения мероприятий в Вербное воскресенье и на Пасху. Было согласовано, что пасхальные службы будут проводиться во дворе храмов, иконы будут дезинфицированы, а верующие должны будут соблюдать безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Верующих также призывают носить защитные маски.

Премьер-министр Болгарии также заявил, что впервые не пойдет в церковь на Пасху, и призвал верующих проявить ответственность и смотреть службу по телевидению.

По состоянию на пятницу в Болгарии зафиксировано 635 случаев коронавируса, 25 из них летальные. Выздоровели в стране 54 человека.