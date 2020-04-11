В соборе Парижской Богоматери провели первую после пожара службу

Небольшая религиозно-культурная церемония прошла в пятницу в соборе Парижской Богоматери - впервые после масштабного пожара, произошедшего в храме в апреле прошлого года.
Церемонию в прямом эфире транслировал телеканал BFM.TV.
Богослужение провел архиепископ Парижа Мишель Опети. В церемонии приняло участие ограниченное количество священнослужителей и несколько известных французских творческих деятелей.
Все они надели белые защитные пластиковые каски.
В собор впервые после пожара занесли реликвию - терновый венок Иисуса, который чудом удалось спасти во время пожара в апреле прошлого года.
В этом году из-за карантина в связи с пандемией коронавируса пасхальные богослужения будут проходить во французских церквях без присутствия верующих. Гражданам предлагается следить за церемониями по телевидению или в онлайн-режиме.