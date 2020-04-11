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В соборе Парижской Богоматери провели первую после пожара службу

В соборе Парижской Богоматери провели первую после пожара службу
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: gdefon.com

Новости мира:В соборе Парижской Богоматери, впервые после масштабного пожара, провели церемонию.

Небольшая религиозно-культурная церемония прошла в пятницу в соборе Парижской Богоматери - впервые после масштабного пожара, произошедшего в храме в апреле прошлого года.

Церемонию в прямом эфире транслировал телеканал BFM.TV.

Богослужение провел архиепископ Парижа Мишель Опети. В церемонии приняло участие ограниченное количество священнослужителей и несколько известных французских творческих деятелей.

Все они надели белые защитные пластиковые каски.

В собор впервые после пожара занесли реликвию - терновый венок Иисуса, который чудом удалось спасти во время пожара в апреле прошлого года.

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В этом году из-за карантина в связи с пандемией коронавируса пасхальные богослужения будут проходить во французских церквях без присутствия верующих. Гражданам предлагается следить за церемониями по телевидению или в онлайн-режиме.

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Париж, Франция, Собор Парижской Богоматери, Служба.
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