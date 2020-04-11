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Соцподдержка: Порошенко предлагает заложить в бюджет страхование медиков

Соцподдержка: Порошенко предлагает заложить в бюджет страхование медиков
16:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Порошенко предложил запустить программу соцподдержки для граждан на время эпидемии.

Предусмотреть специальные выплаты из бюджета малообеспеченным гражданам для покупки продуктов питания, и страхование медработников в случае заражения коронавирусом предлагает лидер партии "Европейская солидарность", пятый Президент Петр Порошенко.

Такие предложения по социальной поддержке украинцев во время эпидемии внесены на рассмотрение бюджетного комитета парламента, сообщает "Евросолидарности".

По мнению Порошенко, еженедельные выплаты малообеспеченным гражданам должны продолжаться в течение как минимум 4 месяцев. В Украине насчитывается.более 300 тысяч таких семей, добавили в "Евросолидарности", общая сумма финансирования такой программы - немного более 2 миллиардов гривень.

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Для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, который теряет доходы от введения карантинных мероприятий, Порошенко предлагает правительству ввести механизм компенсации процентов по кредитам, срок уплаты которых приходился на период, заканчивающийся последним числом месяца, в котором завершается действие карантина.

Кроме того, Порошенко внес предложение ввести страхование медицинских работников на случай инфицирования коронавирусом. Сумма страховых выплат, по мнению Порошенко, должна быть сопоставима с выплатами военным на передовой.

В случае инфицирования работника - в 100-кратном размере прожиточного минимума (210 200 грн). В случае смерти - в 750-кратном размере прожиточного минимума (1576500 грн). Порошенко предлагает обеспечить страховые выплаты и тем медикам, которые заболели до принятия соответствующего решения.

В политсиле добавили, что на 11 апреля в Украине зафиксировано 390 случаев COVID-19 у медицинских работников.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Украина, Медики, Карантин, Страхование.
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