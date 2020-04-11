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Появились новые обвинения по делу Харви Вайнштейна: скандальные детали
Новые обвинения по делу Харви Вайнштейна: детали

Появились новые обвинения по делу Харви Вайнштейна: скандальные детали

Появились новые обвинения по делу Харви Вайнштейна: скандальные детали
19:59 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Следователи объявили новые обвинения Харви Вайнштейну, касающиеся нападения сексуального характера.

Как сообщает издание Page Six, вчера, 10 апреля, прокуратура Лос-Анджелеса заявила об очередном обвинении Харви Вайнштейну в домогательствах. Дело касается нападения сексуального характера в отеле в Беверли-Хиллз. Инцидент произошел 11 мая 2010 года.

Еще в октябре в прошлом году следователи опросили новую жертву продюсера, которая недавно представила доказательства, свидетельствующие, что нападение на нее состоялось в рамках 10-летнего срока.

"Мы продолжаем изучать и усиливать наше дело. Если мы найдем новые доказательства ранее зафиксированного преступления, мы выясним, следует ли подавать дополнительные уголовные обвинения", - говорится в заявлении прокуратуры Лос-Анджелеса. Если же суд признает Харви Вайнштейна виновным в нападении сексуального характера, ему грозит наказание сроком в 29 лет тюрьмы.

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Напомним, что голливудского продюсера признали виновным в принудительном оральном сексе с бывшей ассистенткой Project Runway Мими Хейли в 2006 году и изнасиловании актрисы Джессики Манн. Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения и отправили отбывать наказание на остров Рикерс. Там он заразился коронавирусом, который ему удалось побороть после 14-дневного карантинного режима.

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Все по теме:

Тюрьма, Обвинения, Харви Вайнштейн, Сексуальные домогательства.
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