Харви Вайнштейну удалось побороть коронавирус

Новости шоу бизнеса:Голливудский продюсер инфицировался коронавирусом в колонии.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, поражает всех, независимо от социального статуса или финансового положения. Не обошел он и знаменитостей. Одним из них стал Харви Вайнштейн. Он находился на карантине 14 дней. Преодолев лихорадку и кашель, Харви выздоровел от COVID-19.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

После положительного теста на коронавирус, Харви Вайнштейна отправили в изоляцию 19 марта. Продюсер находится в исправительном учреждении Wende в Нью-Йорке. У 68-летнего Харви повышенное давление, проблемы с сердцем, тяжелый диабет и состояние позвоночника. Поэтому он находился в зоне риска инфицирования.

По словам представителя Вайнштейна, среди симптомов у него имелись кашель и лихорадка. Однако, несмотря на свой возраст и ряд заболеваний, кроме COVID-19, продюсеру удалось побороть смертоносный вирус.