У Харви Вайнштейна обнаружили коронавирус

Новости шоу бизнеса:Продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом COVID-19.

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании, заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Daily Mail. По их данным, Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы о появившихся у него симптомах коронавируса.

Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным. Сейчас Вайнштейн находится на карантине.

Напомним, 25 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным по двум пунктам в деле о сексуальном насилии.

После оглашения вердикта обвиняемого госпитализировали. Ранее его признали виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени.

Напоминаем, в 2017 году около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе оказались и знаменитые актрисы, включая Гвинет Пэлтроу и Уму Турман. Скандал спровоцировал мощный резонанс, став мощным фактором расцвета движения #MeToo.

11 марта Вайнштейн был приговорен к 23 годам заключения в тюрьме штата Нью-Йорк. Его признали виновным в тяжких преступлениях сексуального характера.

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