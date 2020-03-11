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Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок

Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок

Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок
18:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости шоу бизнеса:В США определились с приговором для голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Суд в городе Нью-Йорк приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к тюремному заключению на 23 года за сексуальные домогательства. Соответствующее решение служители Фемиды приняли сегодня, 11 марта. На финальном заседании присутствовал Харви Ванштейн и его адвокаты.

Продюсера признали виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух женщин - актрисы, чье имя не называется, и бывшей помощницы продюсера.

В суд Вайнштейна доставили на инвалидном кресле. Адвокаты продюсера надеялись, что судья проявит снисходительность в связи с состоянием здоровья их подзащитного. Они отмечали, что даже минимальный срок заключения на пять лет будет "пожизненным" для Вайнштейна.

Интересно, что на заседании присутствовали жертвы домогательств. Они внимательно наблюдали за процессом и впоследствии отметили, что довольны приговором суда.

С осени 2017 года более 80 женщин, в том числе, известные актрисы и модели, рассказали о домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна. По некоторым инцидентам продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения. В числе тех, кто обвинял Вайнштейна, - известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, но в итоге ни одна из них не стала участницей судебного процесса.

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Секс-скандал, в центре которого оказался Вайнштейн, разгорелся в октябре 2017 года. Изначально он касался только продюсера, но потом многие женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров. По миру прокатилась волна акции под хэштегом "Me Too", в рамках которой женщины рассказывали о том, что становились жертвами домогательств.

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Скандал, Суд, Приговор, Продюсер, Харви Вайнштейн, Секс-скандал.
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