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Звезда "Зачарованных" подала в суд на Харви Вайнштейна: причина

Звезда "Зачарованных" подала в суд на Харви Вайнштейна: причина
16:07 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Роуз МакГоуэн заявляет, что скандальный продюсер пытается заставить ее замолчать.

Еще не стихают страсти вокруг скандала между именитыми актрисами и одиозным американским продюсером Харви Вайнштейном.

В среду, 23 октября, звезда сериала "Зачарованные" Роуз МакГоуэн, которая одна из первых женщин обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах, подала на него в суд, обвинив продюсера в дискредитации и в попытках заставить ее замолчать.

Жалоба актрисы, которая была подана в Окружной суд США в Лос-Анджелесе, состоит из 72-х страниц. Такой объем данных еще больше усложняет ситуацию для адвокатов Харви Вайнштейна.

Напомним, что в 2017 году голливудского продюсера обвинила в интервью актриса Эшли Джадд. После этого инцидента пошел так называемый "эффект Вайнштейна", когда аналогичным обвинениям подвергались многие известные личности.

Эдриан Броуди встречается с бывшей супругой Харви Вайнштейна (Фото)

Также недавно в своем интервью Дженнифер Энистон вспоминала неприятную историю с Харви Вайнштейном. Дженнифер Энистон призналась, что ей все же удалось избежать сексуального домогательства со стороны голливудского продюсера, но были некоторые моменты, которые оставили в ее душе неприятный осадок.

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Все по теме:

Суд, Харви Вайнштейн, Сексуальные домогательства, Роуз Макгоуэн.
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