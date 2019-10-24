Звезда "Зачарованных" подала в суд на Харви Вайнштейна: причина

Новости шоу бизнеса:Роуз МакГоуэн заявляет, что скандальный продюсер пытается заставить ее замолчать.

Еще не стихают страсти вокруг скандала между именитыми актрисами и одиозным американским продюсером Харви Вайнштейном.

В среду, 23 октября, звезда сериала "Зачарованные" Роуз МакГоуэн, которая одна из первых женщин обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах, подала на него в суд, обвинив продюсера в дискредитации и в попытках заставить ее замолчать.

Жалоба актрисы, которая была подана в Окружной суд США в Лос-Анджелесе, состоит из 72-х страниц. Такой объем данных еще больше усложняет ситуацию для адвокатов Харви Вайнштейна.

Напомним, что в 2017 году голливудского продюсера обвинила в интервью актриса Эшли Джадд. После этого инцидента пошел так называемый "эффект Вайнштейна", когда аналогичным обвинениям подвергались многие известные личности.

Также недавно в своем интервью Дженнифер Энистон вспоминала неприятную историю с Харви Вайнштейном. Дженнифер Энистон призналась, что ей все же удалось избежать сексуального домогательства со стороны голливудского продюсера, но были некоторые моменты, которые оставили в ее душе неприятный осадок.