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Осужденный Харви Вайнштейн попал в больницу

Осужденный Харви Вайнштейн попал в больницу
17:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:В среду, 11 марта, одиозного голливудского продюсера осудили на 23 года тюрьмы. Теперь стало известно, что Вайнштейна госпитализировали в больницу.

После вынесения судом приговора, Харви Ванштейна отправили в самую большую в мире тюрьму на острове Райкерс. Издание Page Six отмечает, что продюсеру стало плохо, он пожаловался на боль в груди, поэтому его доставили в больницу Белвью.

Госпитализацию Ванштейна подтвердил его представитель. По его словам, кровяное давление продюсера повысилось до опасного уровня, поэтому учитывая ангиопластику на прошлой неделе, его решили привезти на обследование.

"Он заботится о своем здоровье и просто хочет убедиться, что ему предоставляется надлежащая медицинская помощь", – добавил представитель продюсера.

24 февраля, после того, как Ванштейна признали виновным и арестовали, его отправили в больницу, где сделали операцию на сердце. Харви имплантировали стент для устранения сердечной непроходимости.

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Что известно о сексуальных домогательствах Ванштейна

Более 80 женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах или изнасилованиях. Среди жертв – знаменитые актрисы Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд и Ума Турман. Продюсер всячески избегал наказания за свои преступления, ему даже удалось откупиться от многих истцов, за что он потратил 25 миллионов долларов. Впрочем за совершенные поступки таки понесет наказание.

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Больница, Суд, Харви Вайнштейн, Домогательства.
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