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Эмбер Херд обвинили в насилии: подробности

Эмбер Херд обвинили в насилии: подробности
18:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Бывшая ассистентка Эмбер Херд призналась, что в течение трех лет работы подвергалась жестокому поведению.

Кейт Джеймс работала личной ассистенткой Эмбер Херд в течение трех лет – с 2012 по 2015 год. Женщина утверждает, что за время своей карьеры она помогала многим именитым личностям в индустрии развлечений. Однако именно сотрудничество с Эмбер стало для нее негативным опытом, ведь она чувствовала психологическое давление и постоянно подвергалась оскорблениям со стороны актрисы.

Кейт Джеймс откровенно призналась, что ее наставница имела взрывной характер и часто не могла контролировать свою злость. Помощница вспомнила, что в Рождество 2012 года авиакомпания отменила рейс из-за снегопада, однако все недовольство звезда выразила Кейт, которая на протяжении часов слушала крики Эмбер.

Она впадала в неконтролируемую ярость, когда никто не мог спорить с ней, и даже если я пыталась дать объяснение, я думаю, она просто не слышала меня, потому что была настолько зла. Как будто она думала, что непредсказуемые проблемы, происходящие в жизни других людей, ее никак не касаются, – отметила Кейт Джеймс.

Также она отметила, что в то время, как работала с Эмбер Херд, звезда уже начала отношения с Джонни Деппом. Она не стала раскрывать имя своего избранника сразу, пренебрежительно называя его "стариком". Когда она все же решилась рассекретить его и познакомила лично, то ассистентка была очарована: "Меня поразило то, насколько он был тихим и спокойным, почти немного застенчивым. Он был очень приятным и вежливым во время первой встречи".

И снова Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала

Кроме того, Кейт Джеймс заметила, что актриса пыталась подражать своему любимому во всем. Она даже воспроизводила интерьер его дома в своем доме. Отношения с Джонни Деппом изменили стиль одежды Эмбер, которая начала исповедовать вкусы мировых икон и добавляла в свой гардероб все больше эпатажных вещей.

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Актриса, Обвинение, Эмбер Херд, Кейт Джеймс, Жестокое поведение.
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