Харви Вайнштейн идет на мировую за $25 миллионов

Новости шоу бизнеса:Продюсер выплатит 25 миллионов долларов женщинам, которые обвиняют его в домогательствах.

Скандально известный американский продюсер Харви Вайнштейн достиг мирового соглашения с некоторыми женщинами, обвинившими мужчину в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Такая выплата гарантирует Вайнштейну возможность непризнания своих проступков.

Огромная сумма будет распределена между 30 актрисами и бывшими сотрудницами компании The Weinstein Company, которые обвиняли продюсера в сексуальных домогательствах.

Напомним, что от Харви Вайнштейна также пострадали актрисы: Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Дженнифер Энистон, но ни одна из них, на данный момент, не является участницей судебного процесса.

Как ранее сообщалось, Роуз МакГоуэн подала в суд на Харви Вайнштейна. Звезда "Зачарованных" заявляет, что скандальный продюсер пытается заставить ее замолчать.