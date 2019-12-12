Харви Вайнштейн идет на мировую за $25 миллионов

Скандально известный американский продюсер Харви Вайнштейн достиг мирового соглашения с некоторыми женщинами, обвинившими мужчину в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.
Такая выплата гарантирует Вайнштейну возможность непризнания своих проступков.
Огромная сумма будет распределена между 30 актрисами и бывшими сотрудницами компании The Weinstein Company, которые обвиняли продюсера в сексуальных домогательствах.
Напомним, что от Харви Вайнштейна также пострадали актрисы: Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Дженнифер Энистон, но ни одна из них, на данный момент, не является участницей судебного процесса.
Как ранее сообщалось, Роуз МакГоуэн подала в суд на Харви Вайнштейна. Звезда "Зачарованных" заявляет, что скандальный продюсер пытается заставить ее замолчать.