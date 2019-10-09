В новой фотосессии Дженнифер Энистон вспоминает историю с Харви Вайнштейном (Фото, Видео)

Голливудская 50-летняя красотка Дженнифер Энистон снялась для известного глянца Variety, в котором приняли участие некоторые знаменитые актрисы, где они рассказали о том, как построили свою карьеру и какими благотворительными проектами занимаются в данное время.
Кроме этого, звезда популярного в 2000-х сериала "Друзья" рассказала в интервью журналистам, как американский продюсер Харви Вайнштейн повлиял на ее актерскую карьеру и почему он заслужил то, что заслужил.
Дженнифер Энистон призналась, что ей все же удалось избежать сексуального домогательства со стороны голливудского продюсера, но были некоторые моменты, которые оставили в ее душе неприятный осадок.
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It’s been 15 years since Jennifer Aniston signed off as Rachel Green on #Friends. In that time, she’s received plenty of offers to return to TV, but she hadn’t been tempted by any of them. “I was doing so many films at the time,” Aniston says on a recent afternoon, sitting in the living room of her Bel-Air mansion, as her two dogs — Clyde and Sophie — scamper around her. “So I never thought, ‘Oh I’m nostalgic.’” And she didn’t think anything could compare with the professional experience of #Friends anyway. “If I was going to go back anywhere, that’s where I would want to go. Meaning in my mind.” In Variety's Power of Women issue, Aniston opens up about working with Harvey Weinstein, how she felt about Matt Lauer's abusive behavior, and the real reason why they never did a #Friends movie. Link in bio. (: @peggysirota)
Актриса вспомнила случай, когда ей пришлось столкнутся со сложностями во время съемочного процесса кинокартины "Цена измены", где вместе с ней снялись такие актеры как Клайв Оуэн и Венсан Кассель.
"Был премьерный ужин. Я помню, что он сидел за столом с Клайвом Оуэном, а наши продюсеры и мой друг сидели со мной. И он буквально подошел к моему столу и сказал другу: "Вставай!". Я была потрясена. Мой друг встал и двинулся, а Харви сел. Это был как раз наглая и неподобающее поведение", - вспоминает Дженнифер Энистон.
В один момент актрисе все же пришлось серьезно понервничать, когда Харви Вайнштейн буквально запугивал ее: "Я помню, когда Джорджина (его бывшая жена) только запускала линейку Marchesa, он посетил меня в Лондоне на съемках и сказал, чтобы я надела одно из ее платьев на премьеру. Но ни одно из них мне не нравилось. Он настаивал: "Ты должна его одеть". Но я ответила, что не одену ... С другой стороны, что бы он сделал? Одел бы его на меня силой?"