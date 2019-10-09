В новой фотосессии Дженнифер Энистон вспоминает историю с Харви Вайнштейном (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Звезда "Друзей" приняла участие в фотосете для американского еженедельника "Variety".

Голливудская 50-летняя красотка Дженнифер Энистон снялась для известного глянца Variety, в котором приняли участие некоторые знаменитые актрисы, где они рассказали о том, как построили свою карьеру и какими благотворительными проектами занимаются в данное время.

Кроме этого, звезда популярного в 2000-х сериала "Друзья" рассказала в интервью журналистам, как американский продюсер Харви Вайнштейн повлиял на ее актерскую карьеру и почему он заслужил то, что заслужил.

Дженнифер Энистон призналась, что ей все же удалось избежать сексуального домогательства со стороны голливудского продюсера, но были некоторые моменты, которые оставили в ее душе неприятный осадок.

Актриса вспомнила случай, когда ей пришлось столкнутся со сложностями во время съемочного процесса кинокартины "Цена измены", где вместе с ней снялись такие актеры как Клайв Оуэн и Венсан Кассель.

"Был премьерный ужин. Я помню, что он сидел за столом с Клайвом Оуэном, а наши продюсеры и мой друг сидели со мной. И он буквально подошел к моему столу и сказал другу: "Вставай!". Я была потрясена. Мой друг встал и двинулся, а Харви сел. Это был как раз наглая и неподобающее поведение", - вспоминает Дженнифер Энистон.

В один момент актрисе все же пришлось серьезно понервничать, когда Харви Вайнштейн буквально запугивал ее: "Я помню, когда Джорджина (его бывшая жена) только запускала линейку Marchesa, он посетил меня в Лондоне на съемках и сказал, чтобы я надела одно из ее платьев на премьеру. Но ни одно из них мне не нравилось. Он настаивал: "Ты должна его одеть". Но я ответила, что не одену ... С другой стороны, что бы он сделал? Одел бы его на меня силой?"