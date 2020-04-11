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Хафтор Бьернссон станет папой: кого ждет "Грегор Клиган"

Хафтор Бьернссон станет папой: кого ждет "Грегор Клиган"
15:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Исландский стронгмен, сыгравший в "Игре престолов" персонажа Грегора Клигана, станет отцом первенца.

На личной странице в инстаграме самый сильный человек планеты опубликовал трогательный сообщения, которым рассказал о будущем пополнении в семье. Вместе с женой Келси Хенсон Хафтор Бьёрнссон ждет рождения сына. Этот ребенок станет первым для супружеской пары.

Во время романтической фотосессии с любимой актер "Игры престолов" узнал пол будущего ребенка. Из огромного шарика, который он проколол перед вспышками камер, посыпалось конфетти голубого цвета.

Эмоции крепкого 29-летнего актера не могут оставить равнодушными.

 
 
 
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Swipe right to see gender of the mini me!  @kelc33 @uncensoredmommy .  @eyruntj

Публикация от Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson)

Ранее он поделился не менее щемящим кадром в сети, на котором изображены три пары обуви: его, жены и будущего малыша. Кроме того, он даже обнародовал снимок с УЗИ, на котором изображен младенец. Гора из фэнтезийного телесериала "Игра престолов" растрогал фолловеров признанием: "Вскоре я стану богаче. Я переполнен счастьем".

 
 
 
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I’m getting richer couldn’t be happier! @kelc33

Публикация от Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson)

Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом

Хафтор Бьёрнссон и Келси Хенсон поженились в октябре 2018 года в родной для мужчине Исландии лишь после года отношений. На момент знакомства избранница актера работала официанткой в одном из баров Канады. Узнав уже знаменитого Хафтора среди гостей заведения, девушка попросила звезду о фото и с первой встречи покорила его сердце.

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Беременность, Отец, Хафтор Бьернссон.
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