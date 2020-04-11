Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом

Новости шоу бизнеса:Девушка Руперта Гринта актриса Джорджия Грум беременна.

Несмотря на суровые карантинные мероприятия в Великобритании, влюбленные все же совершают походы за покупками самостоятельно. Так, на днях папарацци удалось сфотографировать Руперта Гринта и Джорджию Грум на улицах Лондона.

На фотографиях, которые появились в сети, невозможно не заметить существенные изменения в фигуре 28-летней актрисы. Она пыталась скрыть округлившийся живот за объемной одеждой – черной футболкой оверсайз.

После первых сообщений в прессе пара решила не держать радостные новости в тайне и официально подтвердила все слухи о беременности.

Руперт Гринт и Джорджия Грум с невероятной радостью сообщают о том, что они ждут ребенка, а также просят уважать их право на личную жизнь в это время, – заявил представитель пары.