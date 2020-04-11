Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом

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12:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Девушка Руперта Гринта актриса Джорджия Грум беременна.

Несмотря на суровые карантинные мероприятия в Великобритании, влюбленные все же совершают походы за покупками самостоятельно. Так, на днях папарацци удалось сфотографировать Руперта Гринта и Джорджию Грум на улицах Лондона.

На фотографиях, которые появились в сети, невозможно не заметить существенные изменения в фигуре 28-летней актрисы. Она пыталась скрыть округлившийся живот за объемной одеждой – черной футболкой оверсайз.

После первых сообщений в прессе пара решила не держать радостные новости в тайне и официально подтвердила все слухи о беременности.

 
 
 
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#RupertGrint is going to be a dad! The #HarryPotter star was spotted on a walk with girlfriend #GeorgiaGroome as she showed off her baby bump! Congrats! Photos: Backgrid

Публикация от Just Jared Jr. (@justjaredjr)

Алек и Хилария Болдуин снова ждут ребенка (Видео)

Руперт Гринт и Джорджия Грум с невероятной радостью сообщают о том, что они ждут ребенка, а также просят уважать их право на личную жизнь в это время, – заявил представитель пары.

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Все по теме:

Беременность, Отец, Актер, Знаменитость, Руперт Гринт.
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