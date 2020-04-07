Алек и Хилария Болдуин снова ждет ребенка (Видео)

Новости шоу бизнеса:Пятая беременность Хиларии случилась после двух выкидышей.

Жена актера Алека Болдуина Хилария Болдуин сообщила, что ждет ребенка.

Алек Болдуин и жена Хилария ждут своего пятого ребенка спустя несколько месяцев после того, как она перенесла второй выкидыш.

"Включите звук… я позволю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы выразить, как этот звук заставляет нас чувствовать себя", — 36-летняя Хилария сняла видео живота со звуком биения сердца своего ребенка на фоне.

"Только что получила отличную новость, что все хорошо и все здорово с этим маленьким ребеночком. Я хотела поделиться этим с вами", — сообщила она своим фолловерам.

Тренер йоги Хилария и 62-летний Алек Болдуин уже некоторое время пытаются завести еще одного, пятого ребенка.