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Алек и Хилария Болдуин снова ждет ребенка (Видео)

Алек и Хилария Болдуин снова ждет ребенка (Видео)
12:16 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пятая беременность Хиларии случилась после двух выкидышей.

Жена актера Алека Болдуина Хилария Болдуин сообщила, что ждет ребенка. 

Алек Болдуин и жена Хилария ждут своего пятого ребенка спустя несколько месяцев после того, как она перенесла второй выкидыш.

"Включите звук… я позволю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы выразить, как этот звук заставляет нас чувствовать себя", — 36-летняя Хилария сняла видео живота со звуком биения сердца своего ребенка на фоне. 

 
 
 
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Sound up...I’ll let the baby do the talking because I don’t have the words to express how this sound makes us feel. Just got the great news that all is well and all is healthy with this little munchkin. I wanted to share this with you Here we go again

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

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"Только что получила отличную новость, что все хорошо и все здорово с этим маленьким ребеночком. Я хотела поделиться этим с вами", — сообщила она своим фолловерам.

Тренер йоги Хилария и 62-летний Алек Болдуин уже некоторое время пытаются завести еще одного, пятого ребенка.

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Дети, Алек Болдуин, Беременность, Знаменитости, Хилария Болдуин.
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