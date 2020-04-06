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"Счастливый малыш": Ева Лонгория опубликовала милые снимки своего сына (Фото)

"Счастливый малыш": Ева Лонгория опубликовала милые снимки своего сына (Фото)
21:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Звездная мама поделилась с поклонниками забавными фотографиями ее годовалого сына.

Знаменитость любит распространять фотографии сыночка и, находясь на карантине, продолжает это делать. 45-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" никогда не скрывала Сантьяго от посторонних глаз, поэтому за ним можно наблюдать чуть ли не с первых дней жизни. Очередная порция милых кадров появилась на личной странице Евы в инстаграме.

Лонгория с семьей придерживается карантина и находится на изоляции, поэтому ее малыш позирует дома.  

"Счастливый малыш утром", – написала в публикации Ева.

 
 
 
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Happy baby this morning!  #SundayMorning

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Время уделить себе: Ева Лонгория показала, как проводит карантин (Видео)

Сантьяго изображен на диване среди своих игрушек. Компанию мальчику составляет домашний любимец – французский бульдог. Сын актрисы одет в смешной костюм с полосатым принтом сине-зеленого цвета. На фотографиях видно его невероятно красивую улыбку.

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Сын, Актриса, Ева Лонгория, Знаменитость.
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