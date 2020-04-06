"Счастливый малыш": Ева Лонгория опубликовала милые снимки своего сына (Фото)

Знаменитость любит распространять фотографии сыночка и, находясь на карантине, продолжает это делать. 45-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" никогда не скрывала Сантьяго от посторонних глаз, поэтому за ним можно наблюдать чуть ли не с первых дней жизни. Очередная порция милых кадров появилась на личной странице Евы в инстаграме.
Лонгория с семьей придерживается карантина и находится на изоляции, поэтому ее малыш позирует дома.
"Счастливый малыш утром", – написала в публикации Ева.
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Сантьяго изображен на диване среди своих игрушек. Компанию мальчику составляет домашний любимец – французский бульдог. Сын актрисы одет в смешной костюм с полосатым принтом сине-зеленого цвета. На фотографиях видно его невероятно красивую улыбку.