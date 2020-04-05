Время уделить себе: Ева Лонгория показала, как проводит карантин (Видео)

Новости шоу бизнеса:Популярная актриса продемонстрировала, как занимается йогой в домашних условиях.

В изоляции важно найти для себя дело, которое поможет с пользой провести время.

Замечательный пример показывает поклонникам 45-летняя Ева Лонгория, которая не теряет активности и даже на карантине занимается спортивными тренировками. Так, в очередное видео, которое знаменитость обнародовала на личной странице в инстаграме, она продемонстрировала, как делает стойку на голове.

Йога – отличный способ расслабиться на карантине, отвлечься от плохих мыслей и уделить время себе. Субботний день Ева Лонгория решила посвятить именно этому и замотивировать поклонников присоединиться к ней. В ролике актриса делает стойку на голове во дворе своего дома, а также щеголяет великолепной растяжкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Namaste #HappySaturday Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 4 Апр 2020 в 11:26 PDT

Ева одета в бордовый спортивный костюм, который состоит из кроптопа и лосин. Дополнила наряды белыми кроссовками. Волосы она собрала в хвост.