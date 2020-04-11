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Чемпионка Уимблдона и US Open завершила карьеру

Чемпионка Уимблдона и US Open завершила карьеру
16:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Ваня Кинг из-за коронавируса не сумела доиграть запланированные на весну турниры и решила завершить профессиональную карьеру.

31-летняя американская теннисистка Ваня Кинг из-за пандемии коронавируса не смогла доиграть запланированные на весну матчи и досрочно завершила карьеру игрока.

Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации.

"Кинг ещё в феврале объявила, что завершит карьеру нынешней весной, после того, как выступит на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и Чарльстоне. Однако в начале марта сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса, а его возобновление планируется лишь 13 июля", - отмечается в сообщении

За 14 лет в профессиональном теннисе американка выиграла 16 титулов WTA, 15 из которых в парном разряде, дважды становилась чемпионкой в паре на турнирах Grand Slam (Уимблдон и US Open в 2010 году) и один раз - финалисткой в миксте ("Ролан Гаррос"-2009).

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В одиночном рейтинге WTA Ваня поднималась на 50-ю строчку в 2006 году, а через пять лет стала третьей "ракеткой" мира в парном рейтинге. В 2009 году американка принимала участие в финале Кубка Федерации, где ее сборная потерпела поражение от итальянок.

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Теннис, Новости тенниса, Коронавирус, Ваня Кинг.
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