Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса

Новости спорта:Мужской турнир Rogers Cup в Торонто пока не отменяется.

Теннисный турнир серии WTA Premier 5 в Монреале (Канада), носящий название Rogers Cup, перенесен.

Соревнования с призовым фондом около 2,8 млн долл и сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар, должен был пройти с 7-го по 16 августа, но правительство Квебека приняло решение о запрете спортивных мероприятий до 31 августа из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.

"Мы понимаем решение, принятое правительством Квебека, которое учитывает вопросы здоровья и безопасности населения Квебека, - заявил директор Rogers Cup Эжен Лапьерр, - Нашим приоритетом в управлении этим кризисом является обеспечение безопасности и благополучия теннисистов, болельщиков, волонтеров и партнеров".

Отметим, что мужской турнир Rogers Cup, который в этом году должен пройти в Торонто параллельно с женским турниром в Монреале, пока запланирован на те же даты.