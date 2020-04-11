Цуренко задумывалась о завершении карьеры после Wimbledon-2019

Победительница четырех турниров WTA, украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о тяжелом периоде в своей профессиональной карьере.
В Instagram Цуренко написала, что после травмы локтя и вылета во втором круге Wimbledon-2019 задумывалась о завершении профессиональной карьеры.
Был такой период в карьере, когда хотелось бросить теннис?
Да, после прошлогоднего Wimbledon. Еще был период, когда практически не играла – с 14-ти до 17 лет.
Напомним, Цуренко также рассказала, как проходят ее тренировки во время карантина.