Цуренко задумывалась о завершении карьеры после Wimbledon-2019

Новости спорта:Леся Цуренко рассказала о тяжелом периоде в своей профессиональной карьере.

Победительница четырех турниров WTA, украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о тяжелом периоде в своей профессиональной карьере.

В Instagram Цуренко написала, что после травмы локтя и вылета во втором круге Wimbledon-2019 задумывалась о завершении профессиональной карьеры.

Был такой период в карьере, когда хотелось бросить теннис?

Да, после прошлогоднего Wimbledon. Еще был период, когда практически не играла – с 14-ти до 17 лет.

Напомним, Цуренко также рассказала, как проходят ее тренировки во время карантина.