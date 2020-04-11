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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
10:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

Важно:

В Украине не осталось ни одной области, в которой не зафиксированы случаи COVID-19.

Полиция и Нацгвардия следит за соблюдением карантина в Украине.

Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч.

Кабмин пытается сохранить рабочие места украинцев.

10:15 Два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Николаевской области, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Коронавирус в мире

Число жертв коронавируса в мире по состоянию на 03:00 превысило 100 тыс, сообщил американский университет Джона Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции по всему миру.

В Великобритании за последние сутки от коронавируса погибли почти 1000 человек - больше всего, начиная с начала эпидемии.

В Болгарии в Вербное воскресенье и на Пасху православные церкви будут работать, но со значительными ограничениями: службы будут проходить вне храмов, иконы будут дезинфицировать, а верующие должны будут соблюдать безопасное расстояние.

Президент США Дональд Трамп дал указание своей администрации оказать Италии помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

6:33 В Украине коронавирусом заразились 334 медицинских работника, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Интер".

6:00 Денис Шмыгаль рассказал, когда правительство представит план выхода страны из карантина.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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