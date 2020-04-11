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Коронавирус убил уже свыше 100 тысяч человек

Коронавирус убил уже свыше 100 тысяч человек
09:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Количество летальных исходов от COVID-19 превысило в мире 100 тыс., число больных приближается к 1,7 млн.

Число жертв коронавируса в мире по состоянию на 03:00 превысило 100 тыс.

Об этом сообщил американский университет Джона Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции по всему миру.

По его данным, основанным на официальной информации соответствующих стран, от вызываемого COVID-19 заболевания в мире скончались 102 тыс. 525 человек, инфицировано 1 млн 691 тыс. 719 человек.

В Британии за сутки почти тысяча человек умерли от COVID-19

В США зарегистрировано 18 тыс. 586 смертных случаев и 496 тыс. 535 инфицированных, Италии - 18 тыс. 849 (147 тыс. 577), Испании - 13 тыс. 197 (158 тыс. 273), Франции - 13 тыс. 197 (125 тыс. 931).

В остальных странах и районах мира официально подтверждено менее 10 тыс. случаев летального исхода.

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Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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