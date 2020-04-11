В Британии за сутки почти тысяча человек умерли от COVID-19

Новости мира:За последние 24 часа в Британии от коронавируса умерли 980 человек.

В Великобритании за последние сутки от коронавируса погибли почти 1000 человек - больше всего, начиная с начала эпидемии.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения и социальной защиты страны.

Как отмечается, за последние 24 часа в Великобритании от коронавируса умерли 980 человек - больше всего с начала эпидемии. Общее количество погибших от коронавируса в Великобритании выросло до 8958.

Следует отметить, что впервые число погибших превысило 900 в эту среду, 8 апреля, когда было сообщено о 938 смертей. На следующий день, 9 апреля, была информация о 881 погибшем.

В целом же количество подтвержденных заражений коронавирусом в стране выросло до 73 758, за последние сутки обнаружен 8681 новый случай. Это также максимальный пик новых заражений за сутки с начала эпидемии. Тесты на коронавирус в Британии сдали уже более 256 тысяч человек.