Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Денисова: Оккупанты скрывают реальное число зараженных коронавирусом в Крыму
Денисова: Оккупанты скрывают реальное число зараженных коронавирусом в Крыму
В Ужгороде от коронавируса умер врач
В Ужгороде от коронавируса умер врач
Тайсон назвал величайшего боксера в истории
Тайсон назвал величайшего боксера в истории
Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
Как в сказке: самые красивые острова Бразилии

В Британии за сутки почти тысяча человек умерли от COVID-19

В Британии за сутки почти тысяча человек умерли от COVID-19
05:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:За последние 24 часа в Британии от коронавируса умерли 980 человек.

В Великобритании за последние сутки от коронавируса погибли почти 1000 человек - больше всего, начиная с начала эпидемии.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения и социальной защиты страны.

Как отмечается, за последние 24 часа в Великобритании от коронавируса умерли 980 человек - больше всего с начала эпидемии. Общее количество погибших от коронавируса в Великобритании выросло до 8958.

Следует отметить, что впервые число погибших превысило 900 в эту среду, 8 апреля, когда было сообщено о 938 смертей. На следующий день, 9 апреля, была информация о 881 погибшем.

В Турции от коронавируса скончалось уже более тысячи человек

В целом же количество подтвержденных заражений коронавирусом в стране выросло до 73 758, за последние сутки обнаружен 8681 новый случай. Это также максимальный пик новых заражений за сутки с начала эпидемии. Тесты на коронавирус в Британии сдали уже более 256 тысяч человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Британия, Коронавирус, COVID-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
02 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
03 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
04 Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
05 Открыта ранее неизвестная часть храма Рамзеса II в Абидосе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования объяснили ошибки в видеоуроках
В Минобразования объяснили ошибки в видеоуроках
В Италии продлили ограничительные меры
В Италии продлили ограничительные меры
В Мукачево 10 человек выздоровели от коронавируса (Видео)
В Мукачево 10 человек выздоровели от коронавируса (Видео)
Впервые: Боб Дилан возглавил чарт Billboard (Видео)
Впервые: Боб Дилан возглавил чарт Billboard (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь