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Коронавирус в Британии: за сутки от COVID-19 умерли более 880 человек

Коронавирус в Британии: за сутки от COVID-19 умерли более 880 человек
09:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Великобритании замедлился прирост смертей от коронавируса, но власти против ослабления ограничительных мер.

В Великобритании за сутки скончался 881 пациент с коронавирусом, сообщили в четверг британские СМИ со ссылкой на главу МИД Великобритании Доминика Рааба.

Накануне сообщалось о 938 умерших за сутки. В общей сложности за время эпидемии в Великобритании умерли 7 978 человек, заразившихся COVID-19.

Всего заразились коронавирусом 65 077 жителей Великобритании.

Рааб, замещающий заболевшего коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявил, что говорить об ослаблении мер против коронавируса в стране пока рано.

"Мы не должны давать коронавирусу второго шанса убить еще больше людей. Я знаю, что это сложно, но это командная работа", - сказал он.

Глава британского МИД подчеркнул, что правительство пока оценивает, какой эффект оказывают эти меры, и, по предварительным данным, они вполне результативны.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц.

Напомним, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек. Количество жертв приближается к 100 тысячам. На первом месте по количеству заражений остаются США.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, COVID-19 в Великобритании.
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