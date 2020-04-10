Стало известно, когда Джонсон может приступить к своим обязанностям

Новости мира:Борис Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц, сообщает Skynews со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечает издание, несмотря на то, что жизни Джонсона теперь ничто не угрожает, в Уйатхолле существуют опасения, что пройдет не меньше месяца, прежде чем премьер-министр вернется на работу.

Между тем глава МИД Доминик Рааб, принявший на себя обязанности премьер-министра на время его болезни, заявил в ходе пресс-конференции, что не разговаривал с Джонсоном после госпитализации.

"Я думаю, что особенно важно, пока он находится в реанимации, позволить ему сосредоточиться на выздоровлении. Мы в правительстве все это предусмотрели", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за ухудшения состояния, вызванного коронавирусом, в обычную палату.

У премьера очень хорошее настроение, подчеркнули в канцелярии премьера.

В палате за состоянием Джонсона будут пристально следить врачи.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.