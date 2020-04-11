COVID-19: В ВСУ зафиксировали первый случай выздоровления

В Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса. Вылечилась военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали COVID-19.
О случае выздоровления от коронавирусной инфекции сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.
"Врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР диагностировали COVID-19, выздоровела", – говорится в сообщении.
По словам начальника военного госпиталя Сергея Мельника, два последних лабораторных ПЦР-теста дали отрицательный результат.
Лечение проходило без особых осложнений. Врача выписали из Хмельницкой инфекционной больницы 10 апреля.
В течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.
К слову, тесты у врачей и медсестер госпиталя, которые контактировали с женщиной, были негативными. Все 17 медиков госпиталя, которые ранее находились в самоизоляции, вернулись к работе. Госпиталь работает в усиленном противоэпидемическом режиме.
Напоминим:
По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.
В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.
79 украинцев выздоровели после COVID-19.