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COVID-19: В ВСУ зафиксировали первый случай выздоровления

COVID-19: В ВСУ зафиксировали первый случай выздоровления
18:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В ВСУ заявили, что медики зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса в рядах вооруженных сил.

В Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса. Вылечилась военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали COVID-19.

О случае выздоровления от коронавирусной инфекции сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

"Врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР диагностировали COVID-19, выздоровела", – говорится в сообщении. 

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По словам начальника военного госпиталя Сергея Мельника, два последних лабораторных ПЦР-теста дали отрицательный результат.

Лечение проходило без особых осложнений. Врача выписали из Хмельницкой инфекционной больницы 10 апреля.

В течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

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К слову, тесты у врачей и медсестер госпиталя, которые контактировали с женщиной, были негативными. Все 17 медиков госпиталя, которые ранее находились в самоизоляции, вернулись к работе. Госпиталь работает в усиленном противоэпидемическом режиме.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Украина, ВСУ, Коронавирус, ООС, Covid-19.
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