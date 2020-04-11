Танковая "карусель" и снайперская стрельба: Морская пехота провела соревнования (Фото)

Новости Украины:В Украине сегодня провели соревнования в рядах морской пехоты.

В борьбе за меткий танковый экипаж ВМС Украины на военном полигоне приняли участие по одному танковому взводу из 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты. Во время мероприятия танкисты отработали снайперскую стрельбу и танковую "карусель".

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины в Facebook.

"Снайперскую танковую стрельбу экипажи вели на расстоянии 1400-1700 метров по двум мишеням, а именно: танковой мишени и мишени, которая имитирует блиндаж противника. Каждый экипаж располагал 3 штатными боеприпасами и двемя минутами времени. За каждое попадание, в зависимости от зоны поражения мишени, экипаж получал от 20 до 70 баллов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "при выполнении упражнения танковая "карусель" особое внимание обращали на своевременное выявление и поражения целей, которое осуществлялось с ведением постоянного огневого воздействия на противника, с выполнением тактических маневров боевых машин на поле боя".

Решающую роль играла слаженность не только экипажа, но и всего взвода в целом. Танкисты осуществляли поражение нескольких целей, в частности, колонны танков на рубежах развертывания, а также взводного опорного пункта условного противника на дистанциях от 1200 до 1800 метров.

По результатам соревнований, лучшим оказался танковый взвод 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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