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Президент почтил память погибших в результате теракта под Волновахой (Фото)

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Президент почтил память погибших в результате теракта под Волновахой (Фото)
15:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Во время своего рабочего визита в зону ООС Зеленский почтил память погибшим, посетив мемориал жертв Терракта под Волновахой.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак посетили мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка-Донецк.

Об этом информирует Официальное интернет-представительство Президента. 

"Находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции объединенных сил, Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак посетили мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка - Донецк", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, этот автобус боевики обстреляли из реактивных артсистем БМ-21 "Град" 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения разной степени тяжести. Президент почтил память погибших и возложил к мемориалу цветы. 

Кроме того, Зеленский возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку - командиру 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Андрей Жук героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года, защищая собратьев от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию. 

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Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донецкой и Запорожской областях.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Жертвы, ВСУ, Терракт, ООС.
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