Президент почтил память погибших в результате теракта под Волновахой (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак посетили мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка-Донецк.
Об этом информирует Официальное интернет-представительство Президента.
"Находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции объединенных сил, Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак посетили мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка - Донецк", - говорится в сообщении.
Как отмечается, этот автобус боевики обстреляли из реактивных артсистем БМ-21 "Град" 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения разной степени тяжести. Президент почтил память погибших и возложил к мемориалу цветы.
Кроме того, Зеленский возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку - командиру 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.
Андрей Жук героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года, защищая собратьев от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию.
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донецкой и Запорожской областях.
Напоминим:
По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.
В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.
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