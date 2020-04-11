Правительство представит план выхода Украины из карантина

Новости Украины:Денис Шмыгаль рассказал, когда правительство представит план выхода страны из карантина.

Правительственный поэтапный план ослабления карантинных мер уже есть, но еще совершенствуется.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире телеканала "Украина" в пятницу.

"Конечно, такой план на сегодня уже есть, он достаточно сырой, дорабатываются много мелких деталей, но мы четко понимаем, какие кредитные программы надо сделать для малого и среднего бизнеса, где нужно сделать рефинанс кредитов для опять же малых и средних предприятий, мы понимаем, какие ставки кредитования до 5% должны быть сейчас в условиях восстановления экономики, начиная с того месяца, когда мы пройдем так называемый пик заболевания", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр считает граждан, которые работали за границей и теперь вернулись на Родину, мощным кадровым ресурсом, благодаря которому можно будет поднимать экономику.

И хотя Украина не может себе позволить два-три месяца "сидеть на диване" и уже сейчас необходимо думать об экономике, об ослаблении карантинных мер можно будет говорить только в мае, при условии снижения динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.

В Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции Covid-19. Он будет действовать до 24 апреля, но, по словам главы правительства, скорее всего будет продлен.

Также в своем Telegram-канале Премьер отметил, что Совет по вопросам экономического развития Украины разрабатывает стратегию выхода из карантина. которую представит на следующей неделе.