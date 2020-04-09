Шмыгаль: в Раде согласовали основные статьи обновленного госбюджета

Новости Бизнеса:В Верховной Раде сегодня согласовали главные статьи обновленного госбюджета, все изменения нардепы будут поддерживать на следующей неделе.

Верховная Рада согласовала основные статьи обновленного госбюджета, и соответствующие изменения нардепы могут поддержать на следующей неделе.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, информирует Правительственный портал.

В частности, глава правительства остановился на важности скорейшего принятия изменений в госбюджет, ведь это позволит предоставить финансовую помощь пенсионерам и увеличить надбавки медикам.

"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в "осбюджет", - отметил Шмыгаль.

Он сообщил послу о шагах, которые правительство делает в противодействии распространению коронавирусной болезни. В частности относительно поддержки медицинских работников, социально уязвимых слоев населения, людей, потерявших работу, малого и среднего бизнеса.

Премьер также рассказал послу о создании Фонда по борьбе с коронавирусом. В свою очередь Лариса Галадза поделилась опытом Канады в борьбе с коронавирусом и отметила, что Украина принимает правильные мероприятия.

Кроме того, во время встречи обсуждалась ситуация с передачей "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Иране.

"Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", - отметил Шмыгаль.

Он также поблагодарил Канаду за поддержку Украины и твердость в сохранении санкций против РФ. В свою очередь посол отметила, что Канада не отходит от этого курса и в дальнейшем намерена на внешнеполитической международной арене акцентировать на этом.

Как сообщалось, законопроект №3276 о внесении поправок в государственный бюджет на 2020 год Верховная Рада отклонила 30 марта. Депутаты отправили его на доработку.

Законопроектом предлагалось сократить доходы госбюджета на 122,9 млрд грн (с 1,096 млрд гривень до 972,6 млрд гривень), а расходы увеличить на 79 млрд грн (с 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Предельный дефицит бюджета предлагалось увеличить в 3,1 раза - с 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Предполагалось создание Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в объеме 97,1 млрд грн.

8 апреля министр финансов Сергей Марченко сообщил, что законопроект № 3276 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год будет передан на рассмотрение парламента уже в ближайшие дни. По его словам, в Бюджетном комитете дорабатывается проект основных изменений в бюджет на 2020 год, (в котором) в том числе, предусмотрены меры на борьбу с коронавирусом, создание Фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 млрд грн.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.