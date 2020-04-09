Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Что с карантином: В ОП рассматривают возможность ослабления ограничений к 24 апреля
Что с карантином: В ОП рассматривают возможность ослабления ограничений к 24 апреля
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заболели 26 человек
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заболели 26 человек
Месси и Роналду зарабатывают больше 100 миллионов евро
Месси и Роналду зарабатывают больше 100 миллионов евро
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля

Шмыгаль: в Раде согласовали основные статьи обновленного госбюджета

Шмыгаль: в Раде согласовали основные статьи обновленного госбюджета
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:rada.gov.ua

Новости Бизнеса:В Верховной Раде сегодня согласовали главные статьи обновленного госбюджета, все изменения нардепы будут поддерживать на следующей неделе.

Верховная Рада согласовала основные статьи обновленного госбюджета, и соответствующие изменения нардепы могут поддержать на следующей неделе.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, информирует Правительственный портал.

В частности, глава правительства остановился на важности скорейшего принятия изменений в госбюджет, ведь это позволит предоставить финансовую помощь пенсионерам и увеличить надбавки медикам. 

Пенсии: когда проведут индексацию и на сколько повысят выплаты

"Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в "осбюджет", - отметил Шмыгаль. 

Он сообщил послу о шагах, которые правительство делает в противодействии распространению коронавирусной болезни. В частности относительно поддержки медицинских работников, социально уязвимых слоев населения, людей, потерявших работу, малого и среднего бизнеса. 

Премьер также рассказал послу о создании Фонда по борьбе с коронавирусом. В свою очередь Лариса Галадза поделилась опытом Канады в борьбе с коронавирусом и отметила, что Украина принимает правильные мероприятия. 

Украина нарастила объемы экспорта курятины в ЕС почти на 20%

Кроме того, во время встречи обсуждалась ситуация с передачей "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Иране. 

"Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", - отметил Шмыгаль. 

Он также поблагодарил Канаду за поддержку Украины и твердость в сохранении санкций против РФ. В свою очередь посол отметила, что Канада не отходит от этого курса и в дальнейшем намерена на внешнеполитической международной арене акцентировать на этом.

Что с карантином: В ОП рассматривают возможность ослабления ограничений к 24 апреля 

Как сообщалось, законопроект №3276 о внесении поправок в государственный бюджет на 2020 год Верховная Рада отклонила 30 марта. Депутаты отправили его на доработку.

Законопроектом предлагалось сократить доходы госбюджета на 122,9 млрд грн (с 1,096 млрд гривень до 972,6 млрд гривень), а расходы увеличить на 79 млрд грн (с 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Предельный дефицит бюджета предлагалось увеличить в 3,1 раза - с 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Предполагалось создание Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в объеме 97,1 млрд грн.

8 апреля министр финансов Сергей Марченко сообщил, что законопроект № 3276 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год будет передан на рассмотрение парламента уже в ближайшие дни. По его словам, в Бюджетном комитете дорабатывается проект основных изменений в бюджет на 2020 год, (в котором) в том числе, предусмотрены меры на борьбу с коронавирусом, создание Фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 млрд грн.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВРУ, Бюджет, Рада, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
02 Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
03 Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС
04 Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах
05 В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запрет на въезд в страны Евросоюза могут продлить до середины мая
Запрет на въезд в страны Евросоюза могут продлить
Зеленский предлагает организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах
Зеленский предлагает организовать онлайн-уроки для врачей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Пандемия коронавируса: Как правильно читать новости о COVID-2019
Пандемия коронавируса: Как правильно читать новости о COVID-2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь