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Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Что с карантином: В ОП рассматривают возможность ослабления ограничений к 24 апреля

Что с карантином: В ОП рассматривают возможность ослабления ограничений к 24 апреля
13:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине не планируют ослаблять карантинные меры, но возможно две ближайшие недели покажут положительную тенденцию.

Заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил о возможности ослабления карантина в стране к 24 апреля.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

"Сейчас мы смотрим на ближайшие две недели. Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно к 24 апреля мы уже выйдем на какое-то послабление этой истории. Но Пасха и массовое скопление людей возле церквей - мы очень боимся этого", - заявил Тимошенко.

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По его словам, сейчас президент проводит встречи с представителями церквей относительно формата празднования Пасхи.

"Сейчас идут встречи, президент с ними встречается. Мы собираем то, как они видят Пасху в таких условиях. Будем выходить на общую идею со всеми церквями ... Мы, например, видим, что это телевизионная трансляция служения, которая будет ночью идти, чтобы люди смотрели это по телевидению и не шли в церковь", - добавил он.

"Что касается освящения куличей. Мы сейчас придумываем, как мы это можем сделать по-другому, чтобы люди не шли именно в церкви, а остались дома", - отметил заместитель руководителя ОП.

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3 апреля правительство усилило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

8 апреля на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мер и скорее всего продлит их действие до мая, а при положительной динамике борьбы с коронавирусом начнет "перезапускать" экономику.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

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Украина, Карантин, Коронавирус, ОП.
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