В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса

Новости Украины:В Украине по состоянию на утро 9 апреля зарегистрировали 1892 случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов побороли болезнь.

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19.

"Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

"По состоянию на утро 9 апреля в Центр общественного здоровья поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 7901 подозрение", - сообщили в Минздраве.

И.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что 82% заболевших - это лица от 30 лет. Больше всего случаев заражения за сутки в Киеве, Черновицкой и Кировоградской областях.

Из общего количества заболевших госпитализированы 848 пациентов, в том числе 40 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 38 человек.

В министерстве также приводят данные о подтвержденных диагнозах COVID-19 по регионам:

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 38 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 31 случай;

Закарпатская область - 51 случай;

Запорожская область - 47 случаев;

Ивано-Франковская область - 218 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

г. Киев - 300 случаев;

Киевская область - 130 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 43 случая;

Полтавская область - 19 случаев;

Ровенская область - 64 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 169 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черновицкая область - 302 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине сообщалось о 52 летальных случаев от коронавируса и 35 выздоровлениях. Таким образом, за сутки умерли пятеро, вылечились 10 пациентов.

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