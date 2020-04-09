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Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса

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В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
10:02 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Украине по состоянию на утро 9 апреля зарегистрировали 1892 случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов побороли болезнь.

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19.

"Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

"По состоянию на утро 9 апреля в Центр общественного здоровья поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 7901 подозрение", - сообщили в Минздраве.

И.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что 82% заболевших - это лица от 30 лет. Больше всего случаев заражения за сутки в Киеве, Черновицкой и Кировоградской областях.

Из общего количества заболевших госпитализированы 848 пациентов, в том числе 40 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 38 человек.

В министерстве также приводят данные о подтвержденных диагнозах COVID-19 по регионам:

  • Винницкая область - 102 случая;
  • Волынская область - 38 случаев;
  • Днепропетровская область - 41 случай;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 31 случай;
  • Закарпатская область - 51 случай;
  • Запорожская область - 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 218 случаев;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • г. Киев - 300 случаев;
  • Киевская область - 130 случаев;
  • Львовская область - 61 случай;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 43 случая;
  • Полтавская область - 19 случаев;
  • Ровенская область - 64 случая;
  • Сумская область - 56 случаев;
  • Тернопольская область - 169 случаев;
  • Харьковская область - 5 случаев;
  • Херсонская область - 18 случаев;
  • Хмельницкая область - 16 случаев;
  • Черновицкая область - 302 случая;
  • Черкасская область - 80 случаев;
  • Черниговская область - 9 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине сообщалось о 52 летальных случаев от коронавируса и 35 выздоровлениях. Таким образом, за сутки умерли пятеро, вылечились 10 пациентов. 

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