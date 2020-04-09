В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19.
"Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.
"По состоянию на утро 9 апреля в Центр общественного здоровья поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 7901 подозрение", - сообщили в Минздраве.
И.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что 82% заболевших - это лица от 30 лет. Больше всего случаев заражения за сутки в Киеве, Черновицкой и Кировоградской областях.
Из общего количества заболевших госпитализированы 848 пациентов, в том числе 40 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 38 человек.
В министерстве также приводят данные о подтвержденных диагнозах COVID-19 по регионам:
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине сообщалось о 52 летальных случаев от коронавируса и 35 выздоровлениях. Таким образом, за сутки умерли пятеро, вылечились 10 пациентов.
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