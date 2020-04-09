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Коронавирус в Украине: в Черновицкой области двое умерших от COVID-19

Коронавирус в Украине: в Черновицкой области двое умерших от COVID-19
09:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:8 апреля в Черновицкой области от коронавируса умерли два человека, которые самостоятельно лечились дома и поздно обратились к медикам.

В среду в городской больнице Черновцов скончалась инфицированная COVID-19 горожанка, а в больнице одного из райцентров области умер житель одного из сел региона, чей экспресс-текст на коронавирус оказался положительным, сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

"Вчера вечером, 8 апреля, в Глибочицкой ЦРБ умер 59-летний житель села Каменка. Мужчина заболел еще 22 марта, долго лечился дома. 4 апреля самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Быстрый тест на коронавирус оказался положительным. Результаты ПЦР-тестов будут известны вскоре", - говорится в обнародованном на странице ОГА в соцсети Фейсбук сообщении.

Наряду с этим, добавляют в облгосадминистрации, у мужчины была гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и аритмия.

В Черновцах умерла женщина с подозрением на COVID-19

"Также вчера в Городской больнице умерла черновчанка 1949 года рождения, инфицированная COVID-19. Женщина заболела 31 марта, лечилась дома, только через неделю обратилась в больницу. Находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации. Сопутствующий диагноз - ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь", - говорится в сообщении.

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Черновицкая область, Коронавирус в Украине, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, COVID-19 Коронавирус.
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