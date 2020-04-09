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Четверг, 09.04.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
11:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Важно:

число заболевших в Украине выросло до 1892 человек;

количество летальных случаев достигло 57;

Кабмин продлит карантин до начала мая;

в стране фиксируют многочисленные нарушения самоизоляции;

ЕС выделяет 190 млн евро Украине на борьбу с коронавирусом;

11:30 Американские специалисты из больницы при Университете Джорджа Вашингтона благодаря виртуальной реальности показали, как новый коронавирус (COVID-19) постепенно распространяется в легких человека.

11:00 За одни сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 в США увеличилось на 33 323, в штате Нью-Йорк количество заболевших уже больше, чем в Испании и Италии. Единственным штатом, в котором до сих пор не обнаружено ни одного заболевшего COVID-19, остается Вайоминг.

Зафиксировано наибольшее с начала эпидемии количество умерших - 1922.

10:47 8 апреля на въезд в Украину оформили 5600 украинцев. Кроме того, вчера Украину покинули более 3600 человек, из них более 1300 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

10:33 Протестировать на коронавирусную инфекцию COVID-19 сейчас всех украинцев в стране технически практически невозможно, заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

10:31 В Германии количество заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 4974 человека, достигнув 108 202. Кроме того, за сутки скончались еще 246 человек. Общее число смертей за весь период наблюдения достигло 2107 (DW).

10:23 По состоянию на 07:00 9 апреля, в ВСУ зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19, из них один летальный. На изоляции - 131 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования медсил ВСУ.

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

09:56 И. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что за минувшие сутки коронавирусом заболели восемь детей. Всего за сутки - 224 новых случая. По его словам, лица от 32 лет составляют 82%.

09:40 На 9:00 9 апреля в Украине выявлено 1892 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 57 летальных, 45 человек выздоровело. За день - 224 новых случая.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 9.04.2020

08:45 По состоянию на 18:00 8 апреля, за границей 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, проходят лечение 175 граждан, сообщает пресс-служба МИД.

08:40 Возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19 не исключается, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

08:13 В условиях пандемии коронавируса ВОЗ рекомендует чаще мыть руки и пользоваться антисептиком.

07:47 ВОЗ ответила на критику Трампа и угрозу прекратить финансирование организации

 "Пожалуйста, не политизируйте этот вирус. Эпидемии лишь на руку рознь, которая у вас есть на национальном уровне. Если вы хотите, чтобы было гораздо больше мешков с трупами, то вы делаете это. Если вам не нужно больше мешков с трупами, то воздержитесь от его политизации", - сказал Теодор Гебрейесус, глава ВОЗ.

07:05 В мире зафиксировали 1 518 719 случаев заражения коронавируосм, 88 502 человек погибли, 330 589 – полностью выздоровели.

06:02 Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что у его сына от первого брака Данила подтвердили коронавирусную инфекцию и положили в белградскую больницу.

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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