Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.
Важно:
число заболевших в Украине выросло до 1892 человек;
количество летальных случаев достигло 57;
Кабмин продлит карантин до начала мая;
в стране фиксируют многочисленные нарушения самоизоляции;
ЕС выделяет 190 млн евро Украине на борьбу с коронавирусом;
11:30 Американские специалисты из больницы при Университете Джорджа Вашингтона благодаря виртуальной реальности показали, как новый коронавирус (COVID-19) постепенно распространяется в легких человека.
11:00 За одни сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 в США увеличилось на 33 323, в штате Нью-Йорк количество заболевших уже больше, чем в Испании и Италии. Единственным штатом, в котором до сих пор не обнаружено ни одного заболевшего COVID-19, остается Вайоминг.
Зафиксировано наибольшее с начала эпидемии количество умерших - 1922.
10:47 8 апреля на въезд в Украину оформили 5600 украинцев. Кроме того, вчера Украину покинули более 3600 человек, из них более 1300 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
10:33 Протестировать на коронавирусную инфекцию COVID-19 сейчас всех украинцев в стране технически практически невозможно, заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
10:31 В Германии количество заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 4974 человека, достигнув 108 202. Кроме того, за сутки скончались еще 246 человек. Общее число смертей за весь период наблюдения достигло 2107 (DW).
10:23 По состоянию на 07:00 9 апреля, в ВСУ зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19, из них один летальный. На изоляции - 131 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования медсил ВСУ.
09:56 И. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что за минувшие сутки коронавирусом заболели восемь детей. Всего за сутки - 224 новых случая. По его словам, лица от 32 лет составляют 82%.
09:40 На 9:00 9 апреля в Украине выявлено 1892 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 57 летальных, 45 человек выздоровело. За день - 224 новых случая.
Заражение коронавирусом по областям Украины на 9.04.2020
08:45 По состоянию на 18:00 8 апреля, за границей 17 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции, проходят лечение 175 граждан, сообщает пресс-служба МИД.
08:40 Возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19 не исключается, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
08:13 В условиях пандемии коронавируса ВОЗ рекомендует чаще мыть руки и пользоваться антисептиком.
07:47 ВОЗ ответила на критику Трампа и угрозу прекратить финансирование организации
"Пожалуйста, не политизируйте этот вирус. Эпидемии лишь на руку рознь, которая у вас есть на национальном уровне. Если вы хотите, чтобы было гораздо больше мешков с трупами, то вы делаете это. Если вам не нужно больше мешков с трупами, то воздержитесь от его политизации", - сказал Теодор Гебрейесус, глава ВОЗ.
07:05 В мире зафиксировали 1 518 719 случаев заражения коронавируосм, 88 502 человек погибли, 330 589 – полностью выздоровели.
06:02 Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что у его сына от первого брака Данила подтвердили коронавирусную инфекцию и положили в белградскую больницу.
В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.