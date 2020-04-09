Эпидемия COVID-19: Военным отменили отпуска и продолжили ротацию

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине военным продлили сроки ротации и отменили отпуска.

Военным отменили отпуска и проверяют тех, кто из них вернулся, а также продлили сроки ротации на Востоке Украины.

Об этом сообщает ВВС.

"Армия пытается максимально сократить контакты военных с гражданскими, которые могут переносить вирус. Больше всего таких контактов может быть уже не на Донбассе, а в ППД - пунктах постоянной дислокации бригад в различных регионах Украины. Поэтому военным отменили отпуска, а тех, кто ушел туда раньше, медики проверяют после возвращения", - сообщили в СМИ.

Указано, что если у кого-то выявляют симптомы болезни - его отправляют домой на самоизоляцию под ежедневное наблюдение медиков в телефонном режиме.

"Некоторым подразделениям продлили сроки ротации на Востоке Украины. Там, с точки зрения эпидемии, безопаснее", - указано в сообщении.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.