Зеленский: Большинство украинцев поддерживают проект "Пасха дома"

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине власти не планируют ослабливать карантинные меры во время праздников и большинство граждан поддерживают идею.

Большинство украинцев поддерживает карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужение можно посмотреть в трансляции.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознает высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - сказал Зеленский.

Как отмечалось на совещании, чтобы помочь людям отпраздновать Пасху дома, "Укрпочта" уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных куличей.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов, и постоянно поступают новые.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.