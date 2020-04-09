Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Большинство украинцев поддерживают проект "Пасха дома"
Зеленский: Большинство украинцев поддерживают проект "Пасха дома"
Эпидемия COVID-19: Военным отменили отпуска и продолжили ротацию
Эпидемия COVID-19: Военным отменили отпуска и продолжили ротацию
Уимблдон получит крупную сумму за счет страховки
Уимблдон получит крупную сумму за счет страховки
Дочь Милы Йовович исполнила песню про Антошку (Видео)
Дочь Милы Йовович исполнила песню про Антошку (Видео)

Зеленский: Большинство украинцев поддерживают проект "Пасха дома"

Зеленский: Большинство украинцев поддерживают проект "Пасха дома"
16:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине власти не планируют ослабливать карантинные меры во время праздников и большинство граждан поддерживают идею.

Большинство украинцев поддерживает карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужение можно посмотреть в трансляции.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

Продление карантина в Украине: В ЦОЗ сделали прогноз

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознает высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - сказал Зеленский.

Как отмечалось на совещании, чтобы помочь людям отпраздновать Пасху дома, "Укрпочта" уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных куличей.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов, и постоянно поступают новые.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Заражение, Коронавирус, Пасха, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
02 Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
03 Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах
04 В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
05 Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупредили о ночных заморозках - какой регион в опасности
Украинцев предупредили о ночных заморозках
Меры по COVID-19: В Польше продлили карантин
Меры по COVID-19: В Польше продлили карантин
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Певицу Чинну Роджерс нашли мертвой - ей было всего 25
Певицу Чинну Роджерс нашли мертвой - ей было всего 25
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь