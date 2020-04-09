Продление карантина в Украине: В ЦОЗ сделали прогноз

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Центр общественного здоровья сделал прогноз на сколько могут продлить карантин в Украине после 24 апреля.

Руководитель Центра общественного здоровья эпидемиолог Игорь Кузин спрогнозировал, надолго ли могут продлить карантин в Украине после 24 апреля, и рассказал, при каком условии его отменят.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью НВ.

"Все зависит от случаев, которые мы будем регистрировать. Если увидим прирост новых и продолжающуюся передачу внутри групп населения, то, как минимум, его нужно продлевать еще на две недели. Потом еще на две недели, то есть, скорее всего, что исчисление будет идти двухнедельными периодами до момента, пока мы не перестанем регистрировать прирост новых случаев, подтверждающих локальную передачу", – отметил он.

При этом Кузин также высказался о формате введенного в Украине карантина. По его мнению, "жесткий карантин работает, когда все честно исполняют условия".

"Происходящие сейчас карантинные мероприятия, к сожалению, не во всех регионах и сферах одинаково исполняются. В связи с этим вообще любые ограничения, которые сейчас выставляются, теряют смысл", – считает он.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.